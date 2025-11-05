Don du sang Salle A Noste Soustons

Don du sang Salle A Noste Soustons mercredi 5 novembre 2025.

Don du sang

Salle A Noste Rue de Moscou Soustons Landes

Gratuit

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-06

2025-11-05

Partagez votre pouvoir donnez votre sang !

Prenez rendez-vous

Salle A Noste Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Don du sang

Share your power: give blood!

Make an appointment

German : Don du sang

Teilen Sie Ihre Kraft: Spenden Sie Blut!

Vereinbaren Sie einen Termin

Italiano :

Condividi il tuo potere: dona il sangue!

Fissare un appuntamento

Espanol : Don du sang

Comparte tu poder: ¡dona sangre!

Pide cita

