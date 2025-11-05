Don du sang Salle A Noste Soustons
Don du sang Salle A Noste Soustons mercredi 5 novembre 2025.
Don du sang
Salle A Noste Rue de Moscou Soustons Landes
Gratuit
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-06
Date(s) :
2025-11-05
Partagez votre pouvoir donnez votre sang !
Prenez rendez-vous
Salle A Noste Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Don du sang
Share your power: give blood!
Make an appointment
German : Don du sang
Teilen Sie Ihre Kraft: Spenden Sie Blut!
Vereinbaren Sie einen Termin
Italiano :
Condividi il tuo potere: dona il sangue!
Fissare un appuntamento
Espanol : Don du sang
Comparte tu poder: ¡dona sangre!
Pide cita
L’événement Don du sang Soustons a été mis à jour le 2025-10-21 par OTI LAS