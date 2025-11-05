Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Don du sang Salle A Noste Soustons

Don du sang Salle A Noste Soustons mercredi 5 novembre 2025.

Salle A Noste Rue de Moscou Soustons Landes

Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-06

Partagez votre pouvoir donnez votre sang !
English : Don du sang

Share your power: give blood!
Make an appointment

German : Don du sang

Teilen Sie Ihre Kraft: Spenden Sie Blut!
Vereinbaren Sie einen Termin

Italiano :

Condividi il tuo potere: dona il sangue!
Fissare un appuntamento

Espanol : Don du sang

Comparte tu poder: ¡dona sangre!
Pide cita

