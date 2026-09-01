Don du Sang – St-Just-Luzac Salle au Mitan des Marais Saint-Just-Luzac
mardi 22 septembre 2026 · Salle au Mitan des Marais · Saint-Just-Luzac
Informations pratiques
Saint-Just-Luzac
Don du Sang – St-Just-Luzac
Salle au Mitan des Marais 4-6 rue du 19 mars 1962 Saint-Just-Luzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 15:00:00
fin : 2026-09-22 19:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Don du sang à Saint-Just-Luzac.
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Salle au Mitan des Marais 4-6 rue du 19 mars 1962 Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 53 44
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English : Don du Sang – St-Just-Luzac
Blood donation in Saint-Just-Luzac.
L’événement Don du Sang – St-Just-Luzac Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes