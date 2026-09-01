UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Just-Luzac

Don du Sang – St-Just-Luzac Salle au Mitan des Marais Saint-Just-Luzac

mardi 22 septembre 2026 · Salle au Mitan des Marais · Saint-Just-Luzac

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle au Mitan des Marais
Adresse
4-6 rue du 19 mars 1962
Ville
17320 Saint-Just-Luzac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Just-Luzac

Don du Sang – St-Just-Luzac

Salle au Mitan des Marais 4-6 rue du 19 mars 1962 Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 15:00:00
fin : 2026-09-22 19:00:00

Date(s) :
2026-09-22

Don du sang à Saint-Just-Luzac.
  .

Salle au Mitan des Marais 4-6 rue du 19 mars 1962 Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 53 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Don du Sang – St-Just-Luzac

Blood donation in Saint-Just-Luzac.

L’événement Don du Sang – St-Just-Luzac Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Saint-Just-Luzac (Charente-Maritime)