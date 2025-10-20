Don du sang Salle des fêtes Stenay

Don du sang Salle des fêtes Stenay lundi 20 octobre 2025.

Salle des fêtes Place de l’Artillerie Stenay Meuse

Début : Lundi Lundi 2025-10-20 15:00:00

fin : 2025-10-20 19:30:00

2025-10-20

Moins d’une heure de votre temps peut changer toute une vie. Un geste simple, un impact vital. Donnez votre sang dès la prochaine collecte organisée à Stenay par l’EFS avec l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Stenay.Adultes

Salle des fêtes Place de l’Artillerie Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 6 25 79 40 52

English :

Less than an hour of your time can change an entire life. A simple gesture, a vital impact. Donate your blood at the next blood drive in Stenay, organized by the EFS in conjunction with the Amicale des donneurs de sang bénévoles de Stenay.

German :

Weniger als eine Stunde Ihrer Zeit kann ein ganzes Leben verändern. Eine einfache Geste, eine lebenswichtige Auswirkung. Spenden Sie Ihr Blut bereits bei der nächsten Blutspendeaktion, die in Stenay von der EFS zusammen mit der Amicale des donneurs de sang bénévoles de Stenay (Freundeskreis der freiwilligen Blutspender von Stenay) organisiert wird.

Italiano :

Meno di un’ora del vostro tempo può cambiare una vita intera. Un semplice gesto, un impatto vitale. Donate il vostro sangue alla prossima raccolta di sangue a Stenay, organizzata dall’EFS in collaborazione con l’Associazione dei donatori volontari di sangue di Stenay.

Espanol :

Menos de una hora de tu tiempo puede cambiar toda una vida. Un gesto sencillo, un impacto vital. Dona sangre en la próxima campaña de donación de Stenay, organizada por la EFS en colaboración con la Asociación de Donantes Voluntarios de Sangre de Stenay.

