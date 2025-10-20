Don du sang Sully-sur-Loire
Don du sang Sully-sur-Loire lundi 20 octobre 2025.
Don du sang
3 Rue des Déportés Sully-sur-Loire Loiret
Début : Lundi 2025-10-20 09:30:00
fin : 2026-02-16 12:30:00
Date(s) :
2025-10-20 2025-12-22 2026-02-16 2026-05-11 2026-07-27 2026-08-24 2026-10-19 2026-12-21
Donnez du sang, donnez de l’espoir ensemble, nous sauvons des vies ! Parce que la maladie ne connaît pas de pause et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée, nous avons besoin de votre mobilisation régulière. .
3 Rue des Déportés Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire Cpdl.monrdvdondesang@efs.sante.fr
