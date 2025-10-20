Don du sang Sully-sur-Loire

Don du sang Sully-sur-Loire lundi 20 octobre 2025.

Don du sang

3 Rue des Déportés Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-20 09:30:00

fin : 2026-02-16 12:30:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-12-22 2026-02-16 2026-05-11 2026-07-27 2026-08-24 2026-10-19 2026-12-21

Donnez du sang, donnez de l’espoir ensemble, nous sauvons des vies ! Parce que la maladie ne connaît pas de pause et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée, nous avons besoin de votre mobilisation régulière. .

3 Rue des Déportés Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire Cpdl.monrdvdondesang@efs.sante.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Don du sang Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-10 par OT SULLY-SUR-LOIRE