Don du sang Salle du Castel Park Surgères

Don du sang Salle du Castel Park Surgères mardi 26 août 2025.

Don du sang

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-08-26 15:00:00

fin : 2025-08-26 19:00:00

2025-08-26

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

Sur RDV dondesang.efs.sante.fr

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Share your power, give your blood!

By appointment: dondesang.efs.sante.fr

German :

Teilen Sie Ihre Kraft, spenden Sie Ihr Blut!

Auf RDV: dondesang.efs.sante.fr

Italiano :

Condividi il tuo potere, dona il sangue!

Su appuntamento: dondesang.efs.sante.fr

Espanol :

Comparte tu poder, ¡dona sangre!

Con cita previa: dondesang.efs.sante.fr

L'événement Don du sang Surgères a été mis à jour le 2025-08-20