Don du sang Salle du Castel Park Surgères
Don du sang Salle du Castel Park Surgères mardi 24 mars 2026.
Don du sang
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 15:00:00
fin : 2026-03-24 19:00:00
Date(s) :
2026-03-24
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
Sur RDV dondesang.efs.sante.fr
.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Share your power, give your blood!
By appointment: dondesang.efs.sante.fr
L’événement Don du sang Surgères a été mis à jour le 2026-03-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin