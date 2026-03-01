Don du sang Salle du Castel Park Surgères

Don du sang Salle du Castel Park Surgères mardi 24 mars 2026.

Don du sang

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 15:00:00
fin : 2026-03-24 19:00:00

Date(s) :
2026-03-24

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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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L’événement Don du sang Surgères a été mis à jour le 2026-03-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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