Don du sang Salle du Castel Park Surgères

Don du sang

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 15:00:00

fin : 2026-03-24 19:00:00

Date(s) :

2026-03-24

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Sur RDV dondesang.efs.sante.fr

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Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Don du sang Surgères a été mis à jour le 2026-03-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin