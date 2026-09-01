Don du sang Salle Polyvalente Tartas

Informations pratiques

Tartas

Don du sang

Salle Polyvalente 28 cours Saint Jacques Tartas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 15:00:00

fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Toute personne de 18 à 70 ans et en bonne santé peut donner son sang. Les malades comptent sur vous !

Toute personne de 18 à 70 ans et en bonne santé peut donner son sang. Les malades comptent sur vous !

INFORMATIONS UTILES

• Prendre rdv : https://dondesang.efs.sante.fr/

• Via l’application DON DE SANG à télécharger sur les téléphones

CONDITIONS AU DON :

• Etre majeur et en bonne santé

• Ne pas venir à jeun

• Faire + de 50kg

• Présenter une pièce d’identité (papier ou numérisé) .

Salle Polyvalente 28 cours Saint Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Don du sang

Anyone between the ages of 18 and 70 in good health can give blood. The sick are counting on you!

L’événement Don du sang Tartas a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Tartas