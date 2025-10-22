Don du sang Salle Max Favalleli Varennes-sur-Allier

Don du sang Salle Max Favalleli Varennes-sur-Allier mercredi 22 octobre 2025.

Don du sang

Salle Max Favalleli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Don du sang à la salle Max Favalelli

Salle Max Favalleli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Blood donation at Salle Max Favalelli

German :

Blutspende in der Max-Favalelli-Halle

Italiano :

Donazione di sangue presso la Salle Max Favalelli

Espanol :

Donación de sangre en la Sala Max Favalelli

