Don du sang Salle Max Favalleli Varennes-sur-Allier
Don du sang Salle Max Favalleli Varennes-sur-Allier mercredi 22 octobre 2025.
Don du sang
Salle Max Favalleli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Don du sang à la salle Max Favalelli
.
Salle Max Favalleli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 05 05
English :
Blood donation at Salle Max Favalelli
German :
Blutspende in der Max-Favalelli-Halle
Italiano :
Donazione di sangue presso la Salle Max Favalelli
Espanol :
Donación de sangre en la Sala Max Favalelli
L’événement Don du sang Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire