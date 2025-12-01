Don du sang Varennes-sur-Allier
Don du sang Varennes-sur-Allier vendredi 19 décembre 2025.
Don du sang
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19 19:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Privilégier le RDV dondesang.efs.sante.fr
Se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun.
.
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 05 05
English :
Preferably by appointment: dondesang.efs.sante.fr
Bring identification and do not come on an empty stomach.
L’événement Don du sang Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire