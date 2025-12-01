Don du sang

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Privilégier le RDV dondesang.efs.sante.fr

Se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun.

.

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 05 05

English :

Preferably by appointment: dondesang.efs.sante.fr

Bring identification and do not come on an empty stomach.

L’événement Don du sang Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire