Don du sang Varennes-sur-Allier
Don du sang Varennes-sur-Allier mardi 16 juin 2026.
Don du sang
Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 15:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
organisé par les donneurs de sang bénévoles
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Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 71 31 96
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English :
organized by volunteer blood donors
L’événement Don du sang Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire