Don du sang

Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 15:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

organisé par les donneurs de sang bénévoles

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Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 71 31 96

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English :

organized by volunteer blood donors

L’événement Don du sang Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire