Don du Sang Salle Équinoxe Vaux-sur-Mer

Don du Sang

Salle Équinoxe 1 place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Chaque année, un million de malades sont soignés grâce au don de sang, participez à cet effort collectif ce mercredi !



Mercredi 4 mars de 15h à 19h

Salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer

Salle Équinoxe 1 place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Every year, one million patients are treated thanks to blood donation. Join in this collective effort this Wednesday!



Wednesday, March 4, 3pm to 7pm

Salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer

https://urlz.fr/oJb0

