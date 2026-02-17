Don du Sang Salle Équinoxe Vaux-sur-Mer

Chaque année, un million de malades sont soignés grâce au don de sang, participez à cet effort collectif ce mercredi !

Mercredi 4 mars de 15h à 19h
Salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
https://urlz.fr/oJb0
English :

Every year, one million patients are treated thanks to blood donation. Join in this collective effort this Wednesday!

Wednesday, March 4, 3pm to 7pm
Salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
https://urlz.fr/oJb0

