Don du Sang Salle Équinoxe Vaux-sur-Mer

Salle Équinoxe 1 place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04 19:00:00
2026-03-04
Chaque année, un million de malades sont soignés grâce au don de sang, participez à cet effort collectif ce mercredi !
Mercredi 4 mars de 15h à 19h
Salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
https://urlz.fr/oJb0
Salle Équinoxe 1 place Maurice Garnier Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Every year, one million patients are treated thanks to blood donation. Join in this collective effort this Wednesday!
Wednesday, March 4, 3pm to 7pm
Salle Équinoxe, Vaux-sur-Mer
https://urlz.fr/oJb0
L’événement Don du Sang Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-17 par Mairie de Vaux-sur-mer