Don du sang vicq sur gartempe Vicq-sur-Gartempe

Don du sang

Sans engagement, libre, ponctuel, le don de sang change la vie d’un million de personnes en France chaque année une femme qui accouche, une personne victime d’un accident, un malade atteint de cancer. Chacun de vos dons compte, donnez maintenant.

Inscription obligatoire sur [https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte](https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte) .

vicq sur gartempe salle des fetes Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine

