Don du sang Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe lundi 20 avril 2026.
Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne
Le don de sang est vital un accident de la route, une hémorragie lors d’une opération ou un cancer, cela peut arriver à tout le monde.
Lundi 20 avril de 15h à 19h, à la salle des fêtes, venez donner votre sang.
Réservation obligatoire sur le site [https://dondesang.efs.sante.fr/don-de-sang](https://dondesang.efs.sante.fr/don-de-sang) .
L’événement Don du sang Vicq-sur-Gartempe a été mis à jour le 2026-03-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne