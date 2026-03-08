Don du sang Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe

Don du sang

Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne

Le don de sang est vital un accident de la route, une hémorragie lors d’une opération ou un cancer, cela peut arriver à tout le monde.

Lundi 20 avril de 15h à 19h, à la salle des fêtes, venez donner votre sang.

Réservation obligatoire sur le site [https://dondesang.efs.sante.fr/don-de-sang](https://dondesang.efs.sante.fr/don-de-sang) .

