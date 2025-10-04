Don du sang Villersexel

Don du sang

Salle des fêtes Villersexel

2025-12-06 08:30:00

2025-12-06 12:30:00

2025-12-06

La mobilisation au don de sang doit continuer !!

Vous êtes donc invités à donner votre sang à la salle des fêtes de VILLERSEXEL.

Afin de mieux réguler la fréquentation et aider au respect des mesures de distanciation, la collecte se fera sur rendez-vous!

Les donneurs ayant pris rendez-vous sont prioritaires. Les personnes se présentant sans rendez-vous seront prises en fonction de la disponibilité sur la collecte

Nous comptons sur vous! .

