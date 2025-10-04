Don du sang Villersexel
Don du sang Villersexel samedi 6 décembre 2025.
Don du sang
Salle des fêtes Villersexel Haute-Saône
Début : 2025-12-06 08:30:00
fin : 2025-12-06 12:30:00
2025-12-06
La mobilisation au don de sang doit continuer !!
Vous êtes donc invités à donner votre sang à la salle des fêtes de VILLERSEXEL.
Afin de mieux réguler la fréquentation et aider au respect des mesures de distanciation, la collecte se fera sur rendez-vous!
Les donneurs ayant pris rendez-vous sont prioritaires. Les personnes se présentant sans rendez-vous seront prises en fonction de la disponibilité sur la collecte
Nous comptons sur vous! .
Salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
