Don du Sang Salle Polyvalente Vorey

Don du Sang

Salle Polyvalente Place des Moulettes Vorey Haute-Loire

Début : 2026-03-10 16:00:00

fin : 2026-03-10 19:00:00

2026-03-10

Venez donner votre sang et sauvez 3 vies !

RDV à prendre sur dondesang.efs.sante.fr

Salle Polyvalente Place des Moulettes Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 41 80

English :

Give blood and save 3 lives!

Make an appointment at dondesang.efs.sante.fr

L’événement Don du Sang Vorey a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay