Don du Sang Salle Polyvalente Vorey
Don du Sang Salle Polyvalente Vorey mardi 10 mars 2026.
Don du Sang
Salle Polyvalente Place des Moulettes Vorey Haute-Loire
Début : 2026-03-10 16:00:00
fin : 2026-03-10 19:00:00
2026-03-10
Venez donner votre sang et sauvez 3 vies !
RDV à prendre sur dondesang.efs.sante.fr
Salle Polyvalente Place des Moulettes Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 01 41 80
English :
Give blood and save 3 lives!
Make an appointment at dondesang.efs.sante.fr
L’événement Don du Sang Vorey a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay