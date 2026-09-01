Don du sang Wangenbourg-Engenthal
mardi 22 septembre 2026 · Wangenbourg-Engenthal
Informations pratiques
Wangenbourg-Engenthal
Don du sang
Lieu-dit Langacker Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22 17:00:00
fin : 2026-09-22 20:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Sans engagement, libre, ponctuel, le don de sang change la vie d’un million de personnes en France chaque année : une femme qui accouche, une personne victime d’un accident, un malade atteint de cancer. Chacun de vos dons compte, donnez maintenant.
Rendez-vous mardi 22 septembre de 17h à 20h à la salle polyvalente de Wangenbourg. 0 .
Lieu-dit Langacker Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 25 03 gest-relation.donneurs@efs.sante.fr
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English :
L’événement Don du sang Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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