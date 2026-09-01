Informations pratiques

Wangenbourg-Engenthal

Don du sang

Lieu-dit Langacker Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-22 17:00:00

fin : 2026-09-22 20:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Sans engagement, libre, ponctuel, le don de sang change la vie d’un million de personnes en France chaque année : une femme qui accouche, une personne victime d’un accident, un malade atteint de cancer. Chacun de vos dons compte, donnez maintenant.

Rendez-vous mardi 22 septembre de 17h à 20h à la salle polyvalente de Wangenbourg. 0 .

Lieu-dit Langacker Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 25 03 gest-relation.donneurs@efs.sante.fr

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English :

L’événement Don du sang Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble