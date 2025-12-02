Don du sang Wintzenheim-Kochersberg
Don du sang Wintzenheim-Kochersberg mardi 20 janvier 2026.
Don du sang
Wintzenheim-Kochersberg Bas-Rhin
Début : Mardi 2026-01-20 17:00:00
fin : 2026-01-20 20:00:00
2026-01-20
Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang (EFS) et suivie d’une collation offerte à chaque donneur et servie par l’Amicale. 0 .
Wintzenheim-Kochersberg 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 57 16
English :
Collection organized by the Etablissement Français du Sang Snack offered to each donor
