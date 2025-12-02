Don du sang Wintzenheim-Kochersberg

Don du sang Wintzenheim-Kochersberg mardi 20 janvier 2026.

Don du sang

Wintzenheim-Kochersberg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-01-20 17:00:00
fin : 2026-01-20 20:00:00

Date(s) :
2026-01-20

Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang Collation offerte à chaque donneur
Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang (EFS) et suivie d’une collation offerte à chaque donneur et servie par l’Amicale. 0  .

Wintzenheim-Kochersberg 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 57 16 

English :

Collection organized by the Etablissement Français du Sang Snack offered to each donor

L’événement Don du sang Wintzenheim-Kochersberg a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg