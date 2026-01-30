Don du Sang Foyer Rural Yssingeaux

Don du Sang

Foyer Rural 9003 rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Chaque année en France, le don de sang change la vie d’un million de malades. Alors oui, ça vaut vraiment le coup, vous ne trouvez pas ?

.

Foyer Rural 9003 rue Jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes michele.bard322@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every year in France, blood donation changes the lives of a million patients. So yes, it’s really worth it, don’t you think?

L’événement Don du Sang Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire