Don du Sang Foyer Rural Yssingeaux
Don du Sang
Foyer Rural 9003 rue Jean de Bourbon Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
2026-02-24
Chaque année en France, le don de sang change la vie d’un million de malades. Alors oui, ça vaut vraiment le coup, vous ne trouvez pas ?
Foyer Rural 9003 rue Jean de Bourbon Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes michele.bard322@orange.fr
English :
Every year in France, blood donation changes the lives of a million patients. So yes, it’s really worth it, don’t you think?
