DON GIOVANNI DE W.A. MOZART
Thézan-lès-Béziers Hérault
Date(s) :
2025-08-22
C’est avéré, Don Giovanni a voyagé jusque dans le sud dans les années 40…
English :
It’s true, Don Giovanni traveled as far south as the ’40s…
German :
Es ist erwiesen, dass Don Giovanni in den 40er Jahren bis in den Süden reiste…
Italiano :
È vero, Don Giovanni ha viaggiato fino al Sud negli anni ’40…
Espanol :
Es cierto, Don Giovanni viajó hasta el sur en los años 40…
