DON GIOVANNI Place du Capitole Toulouse

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 128 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-30 22:45:00
2025-11-20
Opéra de Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)
Le Don Juan de Mozart est un chef-d’œuvre absolu de l’histoire de l’opéra.
Pour vous entraîner dans la vertigineuse course à l’abîme du célèbre séducteur, deux débuts de prestige au Théâtre du Capitole Agnès Jaoui à la mise en scène et Riccardo Bisatti à la direction musicale ! Une double distribution étincelante pour porter cette nouvelle coproduction exceptionnelle, qui réunit pas moins de cinq maisons d’opéra françaises.
Durée 3h15 avec entracte. 10 .
Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13
English :
Opera by Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)
Mozart?s Don Juan is an absolute masterpiece in the history of opera.
German :
Oper von Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)
Mozarts Don Juan ist ein absolutes Meisterwerk der Operngeschichte.
Italiano :
Opera di Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)
Il Don Giovanni di Mozart è un capolavoro assoluto nella storia dell’opera.
Espanol :
Ópera de Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)
El Don Juan de Mozart es una obra maestra absoluta en la historia de la ópera.
