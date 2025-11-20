DON GIOVANNI Place du Capitole Toulouse

DON GIOVANNI

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-30 22:45:00

2025-11-20

Opéra de Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)

Le Don Juan de Mozart est un chef-d’œuvre absolu de l’histoire de l’opéra.

Pour vous entraîner dans la vertigineuse course à l’abîme du célèbre séducteur, deux débuts de prestige au Théâtre du Capitole Agnès Jaoui à la mise en scène et Riccardo Bisatti à la direction musicale ! Une double distribution étincelante pour porter cette nouvelle coproduction exceptionnelle, qui réunit pas moins de cinq maisons d’opéra françaises.

Durée 3h15 avec entracte.

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13

English :

Opera by Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)

Mozart?s Don Juan is an absolute masterpiece in the history of opera.

German :

Oper von Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)

Mozarts Don Juan ist ein absolutes Meisterwerk der Operngeschichte.

Italiano :

Opera di Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)

Il Don Giovanni di Mozart è un capolavoro assoluto nella storia dell’opera.

Espanol :

Ópera de Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)

El Don Juan de Mozart es una obra maestra absoluta en la historia de la ópera.

