Don Juan de Molière -Festhéa CEC Les Heures Claires Istres

Don Juan de Molière -Festhéa

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 17h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Séducteur, infidèle, libertin et hypocrite Tout le monde connaît le personnage. Fidèle au texte original, cette version traite le chef-d’œuvre de Molière comme une véritable comédie, lumineuse malgré ses zones d’ombre.

Un dédale de rires et d’ombres où chacun trouve son chemin par La Cie La Nuit Blanche (Grasse 06)



Festhea Festival National de théâtre Amateur Concours de théâtre amateur Sélection région sud

Six compagnies de notre région se retrouvent pour cette sélection nationale. Du rire de Molière au silence des ruines, nos artistes s’emparent de la scène pour raconter nos vies, nos colères et nos joies. Une traversée vibrante pour célébrer, ensemble, la création d’ici. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 mnemosynecie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Seducer, cheater, libertine and hypocrite: everyone knows the character. Faithful to the original text, this version treats Molière’s masterpiece as a true comedy, luminous despite its darker side.

L’événement Don Juan de Molière -Festhéa Istres a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme d’Istres