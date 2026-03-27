Don Juan des Alyscamps Les Alyscamps Arles

Don Juan des Alyscamps

Samedi 2 mai 2026 de 16h à 16h50. Les Alyscamps Avenue Des Alyscamps Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 16:00:00

fin : 2026-05-02 16:50:00

Date(s) :

2026-05-02

Visite théâtrale par la compagnie Le Rouge et le Vert

Venez découvrir le walk-movie théâtral et farfelu de deux agents d’entretien passionnés d’histoire, contraints de reprendre au pied levé une représentation du célèbre Don Juan de Molière dans les allées des Alyscamps. .

Les Alyscamps Avenue Des Alyscamps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

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English :

Theatrical visit by the Le Rouge et le Vert company

L’événement Don Juan des Alyscamps Arles a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Arles