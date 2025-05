Don Melody Club + Pambelé – Le Printemps des Nefs – Nefs / Machines de l’Ile Nantes, 23 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-23 20:30 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Vendredi 23 mai 2025 dès 20h30 / gratuit Don Melody Club (Disco-wave) :Des grooves de synthétiseur et boîte à rythmes, rappelant les légendes de la Nouvelle Vague néerlandaise fusionnant des tubes pop et des rythmes dansants. Pambelé (Afro Colombian psychedelic) :Un subtil mélange de rythmes folkloriques afro-colombiens et de sonorités acides, perçantes, inspirées du mouvement psychédélique des 60’s. Dans le cadre du Printemps des Nefs

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr