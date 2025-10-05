DON PASQUALE – ZENITH DE TOULON Toulon

DON PASQUALE Début : 2025-12-31 à 20:00. Tarif : – euros.

OPERA TPM PRÉSENTE : DON PASQUALEOpéra bouffe en trois acte de Gaetano DonizettiChanté en italien surtitré en françaisDurée 2h30 entracte comprisDon Pasquale est une comédie dans la grande tradition de la commedia dell’arte dont le personnage titre est un baron acariâtre qui songe épouser une belle et jeune veuve. Un opéra irrésistible où les péripéties s’enchaînent à un rythme effréné.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE TOULON BD CDT NICOLAS 83000 Toulon 83