Don Quichotte de Miguel de Cervantès Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Don Quichotte de Miguel de Cervantès

Dimanche 23 novembre 2025 de 16h à 18h. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Don Quichada, reclus dans le château d’une province perdue, passe son temps à lire des romans d’aventures chevaleresques, au point de confondre la réalité avec la fiction.

Un jour il grimpe sur sa vieille jument efflanquée, la bien nommée Rossinante. Il enrôle comme écuyer Sancho Panza pour partir à l’assaut du monde afin de secourir les vivants et les morts, et, tel ses héros favoris, d’aller chasser dragons et autres êtres malfaisants pour en faire des trophées à destination de sa Dulcinée. Un nouvel homme est né, il s’appellera Don Quichotte de la Mancha !













Mise en scène: Dominique Lamour

Distribution: Michel Adjriou, Raphaël Billot, Eoline Bricout, Nicolas Druguet, Anaïs Fiastre, Jean-Michel Messina, Anne Moriceau, Jérôme Savajols. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Don Quichada, a recluse in a castle in a lost province, spends his time reading chivalric adventure novels, to the point of confusing reality with fiction.

German :

Don Quichada, der zurückgezogen in einem Schloss in einer verlorenen Provinz lebt, verbringt seine Zeit damit, ritterliche Abenteuerromane zu lesen, bis er die Realität mit der Fiktion verwechselt.

Italiano :

Don Quichada, recluso in un castello di una provincia sperduta, passa il tempo a leggere romanzi di avventure cavalleresche, fino a confondere la realtà con la finzione.

Espanol :

Don Quichada, recluido en un castillo de una provincia perdida, pasa el tiempo leyendo novelas de aventuras caballerescas, hasta el punto de confundir la realidad con la ficción.

