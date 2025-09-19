Don Quichotte Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Dans le cadre du Festival Cadences d’Arcachon

Compagnie Théâtre du Corps Pietragalla-Derouault

Chorégraphie et mise en scène Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault

Dans un futur proche où la technologie règne en maître, Don Quichotte décide de vivre sa vie comme dans les livres. Accompagné de son fidèle compagnon Sancho Panza, il se rêve en défenseur des opprimés et invente sa vie par ses exploits. Les deux complices vont vivre des aventures fantastiques ils luttent contre les géants numériques et les moulins à données et deviennent malgré eux de véritables icônes de l’internet. Les épreuves qu’ils traversent se propagent massivement sur les réseaux sociaux tout comme la légende qui maintenant les accompagne.

Librement inspiré du roman de Cervantès, la fabuleuse histoire de Don Quichotte sublime un imaginaire dans lequel survit l’espoir. .

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr

