« Don Quichotte, l’homme à la tâche » – Stéphanie Fuster, Cie Rediviva L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix

« Don Quichotte, l’homme à la tâche » – Stéphanie Fuster, Cie Rediviva L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix jeudi 29 janvier 2026.

« Don Quichotte, l’homme à la tâche » – Stéphanie Fuster, Cie Rediviva Jeudi 29 janvier 2026, 20h30 L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif Jaune : de 7€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-29T20:30:00 – 2026-01-29T21:40:00

Fin : 2026-01-29T20:30:00 – 2026-01-29T21:40:00

Quelle danse, quel art serait celui du Quichotte si ce n’est le flamenco, art des perdants flamboyants ? Explorant la figure de Don Quichotte, son « alter ego », Stéphanie Fuster livre un spectacle d’une grande richesse sur le rapport à sa danse, à la culture de ses origines, à l’identité et à l’imaginaire.

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/don-quichotte-lhomme-a-la-tache/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Danse & théâtre danse théâtre