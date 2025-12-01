DON QUICHOTTE, L’HOMME À LA TÂCHE THEATRE GARONNE Toulouse

DON QUICHOTTE, L’HOMME À LA TÂCHE

Stéphanie Fuster convoque les personnages du Quichotte dans une épopée où lire, écrire, (se) raconter sont le terreau d’une danse où la joie et le rire côtoient la violence et la mort.

Don Quichotte, c’est un peu comme un symbole de l’Espagne, aussi précieux que le flamenco. C’est un personnage qui existe à la fois dans la fiction et dans l’histoire, une sorte de conte qui raconte d’autres histoires. Avec lui, nous partons à la rencontre de l’un des plus grands rêveurs, un peu fou, mais tellement humain.

J’ai demandé à Alberto García, un chanteur flamenco, de m’accompagner dans cette aventure. Ensemble, on va jouer avec les codes, changer un peu la façon dont on voit l’héroïsme. Les voix qui sortent du Quichotte, elles nous touchent, elles nous aident à vivre, à ne pas se sentir seul et elles nous remplissent d’émerveillement. 10 .

Stéphanie Fuster conjures up the characters of Le Quichotte in an epic where reading, writing and telling (oneself) are the soil for a dance where joy and laughter rub shoulders with violence and death.

Stéphanie Fuster ruft die Figuren des Quijote in einem Epos zusammen, in dem Lesen, Schreiben und (Selbst-)Erzählen den Nährboden für einen Tanz bilden, in dem Freude und Lachen neben Gewalt und Tod stehen.

Stéphanie Fuster evoca i personaggi del Chisciotte in un’epopea in cui la lettura, la scrittura e la narrazione sono gli ingredienti di una danza in cui la gioia e il riso si mescolano alla violenza e alla morte.

Stéphanie Fuster evoca a los personajes del Quijote en una epopeya en la que la lectura, la escritura y la narración son los ingredientes de una danza en la que la alegría y la risa se codean con la violencia y la muerte.

