Don Quichotte – Pietragalla, Derouault Le Pin Galant Mérignac

Don Quichotte – Pietragalla, Derouault Mardi 21 avril 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Début : 2026-04-21T20:30:00 – 2026-04-21T22:00:00

Fin : 2026-04-21T20:30:00 – 2026-04-21T22:00:00

Librement inspirée du roman de Cervantès, la nouvelle création de Marie-Claude Pietragalla et de Julien Derouault invite à une expérience immersive époustouflante dans un futur numérique pas si éloigné…

Du personnage originel de l’œuvre classique, le Théâtre du Corps – la compagnie fondée autour de M.C. Pietragalla et J. Derouault – conserve l’amour des livres, le grotesque et l’utopisme. Mais dans cette création pour vingt danseuses et danseurs, le héros et son fidèle compagnon – Sancho Panza – sont projetés dans un monde futuriste où la machine et le numérique règnent en maîtres. S’il se bat contre des moulins à données et s’éprend d’une Dulcinée qui n’est autre qu’une intelligence artificielle, Don Quichotte n’en demeure pas moins ici l’incarnation d’une poésie du désordre, porteuse d’espoir et révélatrice de notre humanité.

Fidèles à leur expression chorégraphique aux frontières du sensible, M.C. Pietragalla et J. Derouault donnent corps à un « Don Quichotte » avant-gardiste porté par une troupe virtuose et servi de façon magistrale par l’univers visuel d’une magicienne du numérique, Claire Allante.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

