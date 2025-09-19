Don Quichotte sur les routes de la Manche Lamorville

Don Quichotte sur les routes de la Manche Lamorville vendredi 19 septembre 2025.

Don Quichotte sur les routes de la Manche

Lamorville Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 20:30:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

2025-09-19

Don Quichotte

Sur les routes de la Manche

Théâtre et objets

Cie Théâtre du Vide-poches

Tout public à partir de 7 ans 1 heure

Qui est cet homme campé sur sa chaise roulante Rossinante poussé par un fou qui se prend pour Sancho Panza ? Un grand malade ! Un malade d’amour et d’exploit, qui parle comme un cheval et entraine dans sa folie, un Sancho manipulateur et manipulé dans un monde d’aventures extraordinaires et d’objets dérisoires.

Du livre à la scène, Don Quichotte et Sancho Panza se déplient et prennent corps, de chair et d’objets, pour revivre les aventures du célèbre roman de Miguel de Cervantes.Tout public

Lamorville 55300 Meuse Grand Est +33 6 73 02 86 44

English :

Don Quixote

On the roads of La Manche

Theater and objects

Théâtre du Vide-poches company

For all ages 7 and up 1 hour

Who is this man in his « Rossinante » wheelchair, pushed by a madman who thinks he’s Sancho Panza? A madman! Sick of love and exploits, who talks like a horse and drags Sancho along in his madness, manipulating and manipulated in a world of extraordinary adventures and derisory objects.

From book to stage, Don Quixote and Sancho Panza unfold and take shape, in flesh and objects, to relive the adventures of Miguel de Cervantes? famous novel.

German :

Don Quichotte

Auf den Straßen von La Mancha

Theater und Objekte

Cie Théâtre du Vide-poches

Für alle ab 7 Jahren 1 Stunde

Wer ist dieser Mann, der in seinem Rollstuhl « Rossinante » sitzt und von einem Verrückten, der sich für Sancho Pansa hält, angetrieben wird? Ein schwerkranker Mann! Er ist krank vor Liebe und Heldentaten, spricht wie ein Pferd und zieht in seinem Wahnsinn einen Sancho mit sich, der manipuliert und in eine Welt voller außergewöhnlicher Abenteuer und lächerlicher Gegenstände hineingezogen wird.

Don Quijote und Sancho Pansa werden vom Buch auf die Bühne gebracht und nehmen Körper, Fleisch und Gegenstände an, um die Abenteuer des berühmten Romans von Miguel de Cervantes neu zu erleben.

Italiano :

Don Chisciotte

Sulle strade della Manche

Teatro e oggetti

Compagnia Théâtre du Vide-poches

Per tutti a partire dai 7 anni 1 ora

Chi è quest’uomo sulla sua sedia a rotelle « Rossinante », spinto da un pazzo che si crede Sancho Panza? Un pazzo! Malato d’amore e di imprese, che parla come un cavallo e trascina Sancio nella sua follia, manipolando e manipolando in un mondo di avventure straordinarie e oggetti irrisori.

Dal libro al palcoscenico, Don Chisciotte e Sancio Panza si snodano e prendono forma, in carne e ossa, per rivivere le avventure del celebre romanzo di Miguel de Cervantes.

Espanol :

Don Quijote

Por los caminos de La Mancha

Teatro y objetos

Compañía Théâtre du Vide-poches

A partir de 7 años 1 hora

¿Quién es este hombre en su silla de ruedas « Rossinante », empujado por un loco que se cree Sancho Panza? ¡Un loco! Enfermo de amor y de hazañas, que habla como un caballo y arrastra a Sancho en su locura, manipulando y manipulado en un mundo de aventuras extraordinarias y objetos irrisorios.

Del libro al escenario, Don Quijote y Sancho Panza se despliegan y toman forma, en carne y objetos, para revivir las aventuras de la famosa novela de Miguel de Cervantes.

