Don Quichotte sur les routes de la Manche – Margny-lès-Compiègne, 20 mai 2025 20:00

Oise

Don Quichotte sur les routes de la Manche 461 Rue de la République Margny-lès-Compiègne Oise

Début : 2025-05-20 20:00:00

fin : 2025-05-20

2025-05-20

Théâtre du Vide Poche

Un grand malade, extravagant, en quête d’amour, d’absolu et de gloire, qui parle comme un cheval et entraine, dans sa douce folie, un Sancho, attentionné, manipulé et manipulateur d’objets.

Dans une revisite décalée, parfois irraisonnée, une mise en scène de bric et de broc tellement intelligente, deux comédiens, totalement habités, tant corporellement que vocalement, nous font entendre les mots de Cervantès, jouant l’indéfectible duo de l’idéalisme extravagant et de la complice sagesse.

Sur réservation, à partir de 10 ans .

461 Rue de la République

Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France +33 3 44 36 31 57 serviceculturel@margnylescompiegne.fr

