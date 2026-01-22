DON QUICHOTTE CASINO BARRIERE Toulouse

DON QUICHOTTE

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 43 – 43 – 63 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Création 2025 de Marie-Claude Pietragalla.

Épopée tragi-comique.

Don Quichotte et Sancho sont propulsés dans un monde dystopique et hyper connecté, où ils abordent les grands thèmes du siècle.

L'emploi de l'IA visuelle et graphique nous entraîne dans un monde futuriste où le rêve se mélange à la réalité.

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

English :

Creation 2025 by Marie-Claude Pietragalla.

Tragi-comic epic.

Don Quixote and Sancho are propelled into a dystopian, hyper-connected world, where they tackle the major issues of the century.

