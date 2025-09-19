Donation Joël Faivre-Chalon Place du Château Cagnes-sur-Mer
Le musée du Bijou contemporain de la ville de Cagnes-sur-mer présente une exposition monographique consacrée à Joël Faivre-Chalon (1953-2020), bijoutier français de renom et figure incontournable du bijou contemporain.
Place du Château Musée du Bijou Contemporain Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 73 14 42
English : Donation by Joël Faivre-Chalon
The Contemporary Jewellery Museum in Cagnes-sur-Mer is hosting a monographic exhibition dedicated to Joël Faivre-Chalon (1953-2020), a renowned French jeweller and key figure in contemporary jewellery.
German :
Das Musée du Bijou contemporain der Stadt Cagnes-sur-mer präsentiert eine monografische Ausstellung, die Joël Faivre-Chalon (1953-2020) gewidmet ist, einem renommierten französischen Juwelier und einer unumgänglichen Figur des zeitgenössischen Schmucks.
Italiano : Donazione Joël Faivre-Chalon
Il Museo del Gioiello Contemporaneo della città di Cagnes-sur-Mer presenta una mostra monografica dedicata a Joël Faivre-Chalon (1953-2020), rinomato gioielliere francese e figura di spicco nel mondo della gioielleria contemporanea.
Espanol :
El Musée du Bijou Contemporain de Cagnes-sur-mer presenta una exposición monográfica dedicada a Joël Faivre-Chalon (1953-2020), joyero francés de renombre y figura clave de la joyería contemporánea.
