Dondo PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille Marseille 16e Arrondissement
Dondo
Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 15h30. PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Polyphonies vocales et électroacoustiques
A partir de 10 ans
A partir de 10 ans
Dondo est un poème sonore en plusieurs mouvements, dialogue de polyphonies vocales et électroacoustiques. C’est l’exploration sensible et expérimentale d’un répertoire populaire collecté depuis 2021 et découvert au travers d’articles de la revue “Berceuses circulation historiques et culturelles, transmissions de l’intime” (Textes et Contextes, Univ. de Bourgogne.)
Dondo singularise le chant d’endormissement comme un espace de contre-narration du féminin, comme une amulette sonore contre la peur et la souffrance, comme une transmission de résistances au quotidien.
Juliette Rillard Voix
Ralph Smit Trompette et kalimba augmentées
Nathalie Ong Dispositif électro-acoustique
entrée libre sur réservation info@ensemble-telemaque.com ou 04 91 43 10 46 .
PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 43 10 46 info@ensemble-telemaque.com
English :
Vocal and electroacoustic polyphony
Ages 10 and up
German :
Vokale und elektroakustische Polyphonie
Ab 10 Jahren
Italiano :
Polifonia vocale ed elettroacustica
Dall’età di 10 anni
Espanol :
Polifonía vocal y electroacústica
A partir de 10 años
