Dondo PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille Marseille 16e Arrondissement

Dondo

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 15h30. PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Polyphonies vocales et électroacoustiques

A partir de 10 ansEnfants

Dondo est un poème sonore en plusieurs mouvements, dialogue de polyphonies vocales et électroacoustiques. C’est l’exploration sensible et expérimentale d’un répertoire populaire collecté depuis 2021 et découvert au travers d’articles de la revue “Berceuses circulation historiques et culturelles, transmissions de l’intime” (Textes et Contextes, Univ. de Bourgogne.)

Dondo singularise le chant d’endormissement comme un espace de contre-narration du féminin, comme une amulette sonore contre la peur et la souffrance, comme une transmission de résistances au quotidien.



Juliette Rillard Voix

Ralph Smit Trompette et kalimba augmentées

Nathalie Ong Dispositif électro-acoustique



entrée libre sur réservation info@ensemble-telemaque.com ou 04 91 43 10 46 .

PIC Pôle Instrumental Contemporain Marseille 36 montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 43 10 46 info@ensemble-telemaque.com

English :

Vocal and electroacoustic polyphony

Ages 10 and up

German :

Vokale und elektroakustische Polyphonie

Ab 10 Jahren

Italiano :

Polifonia vocale ed elettroacustica

Dall’età di 10 anni

Espanol :

Polifonía vocal y electroacústica

A partir de 10 años

