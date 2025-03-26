DONEL JACKSMAN – ARRETEZ CA – CENTRE DES CONGRES DE CAEN Caen
DONEL JACKSMAN – ARRETEZ CA – CENTRE DES CONGRES DE CAEN Caen vendredi 20 mars 2026.
DONEL JACKSMAN – ARRETEZ CA Début : 2026-03-20 à 20:30. Tarif : – euros.
ATTENTION CE SHOW NE SE JOUE PAS AU THEATRE A L’OUEST !Après le succès de mon dernier spectacle ENSEMBLE (enfin succès, c’est pas non plus Redouane Bougheraba ou Paul Mirabel ) et une captation pour Comédie ( c’est pas non plus Canal ou Netflix) je reviens roder mon nouveau spectacle Arrêter ça! et vu l’état actuel du monde et du Standup il fallait que je revienne (Enfin je suis pas non plus Dave Chapelle ou Chris Rock)
CENTRE DES CONGRES DE CAEN 13 RUE ALBERT SOREL 14000 Caen 14