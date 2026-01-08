Dong du sang Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre
Dong du sang Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre vendredi 20 février 2026.
Dong du sang
Salle Laurent Grillet 1 route de vichy Dompierre-sur-Besbre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 16:00:00
fin : 2026-02-20 19:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Collecte de sang
.
Salle Laurent Grillet 1 route de vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 01 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Blood collection
L’événement Dong du sang Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire