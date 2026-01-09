Donibaneko Haizeak Tanka Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Donibaneko Haizeak

Donibaneko Haizeak

Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

2026-02-01

L’orchestre de cuivres Donibaneko Haizeak vous invite à un voyage musical haut en couleur, où la puissance et la chaleur des cuivres se mêlent à la finesse des émotions.

Au programme un parcours éclectique allant de pièces intimistes aux harmonies délicates jusqu’aux grandes musiques de films qui ont marqué nos mémoires. Des mélodies pleines de douceur côtoieront des thèmes cinématographiques grandioses, pour une après-midi placée sous le signe de la diversité et du partage musical.

Entre complicité, virtuosité et énergie communicative, les musiciens vous feront découvrir tout le spectre expressif des cuivres, du murmure du cor au souffle éclatant d’une trompette, sous la direction d’Anthony Lafargue. .

