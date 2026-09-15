Informations pratiques

Angers

Donjon et espions… Qui sont les traîtres ?

2, promenade du Bout-du-Monde Angers Maine-et-Loire

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:30:00

fin : 2026-10-30 19:30:00

Date(s) :

2026-10-30

Nouveau au château d’Angers ! Venez prendre part à une partie de « Loup-garou » repensée pour découvrir les prisons de la forteresse au temps de la Guerre d’Indépendance des Etats-Unis… .

2, promenade du Bout-du-Monde Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 86 48 77 chateau.angers@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Donjon et espions… Qui sont les traîtres ? Angers a été mis à jour le 2026-09-06 par Destination Angers