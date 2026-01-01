Donjons & Dragons, une initiation au jeu de rôle Joué-lès-Tours

Donjons & Dragons, une initiation au jeu de rôle

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-01-11 14:00:00

2026-01-11 18:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Donjons & Dragons est un jeu de rôle sur table créé dans les années 1970, considéré comme le pionnier du genre. Les joueurs y incarnent des personnages fictifs (guerriers, magiciens, voleurs, etc.) évoluant dans un univers imaginaire de type médiéval-fantastique.

Guidés par un Maître du jeu, ils vivent des aventures collectives où l’imagination, la coopération et les lancers de dés décident du déroulement de l’histoire.

Grand amateur, Benjamin Praconte vous convie, le temps d’un après-midi, à cette session découverte des jeux de rôle.

A partir de 16 ans. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

Dungeons & Dragons is a tabletop role-playing game created in the 1970s, and considered the genre’s pioneer. Players take on the role of fictional characters (warriors, magicians, thieves, etc.) evolving in an imaginary medieval-fantasy universe.

