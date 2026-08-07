Donjons et Dragons Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
samedi 17 octobre 2026 · Rue Pont-Ar-Laër · Moëlan-sur-Mer
Informations pratiques
Moëlan-sur-Mer
Donjons et Dragons
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Découvrez l’univers médiéval-fantastique du plus célèbre des jeux de rôle sur table. Incarnez guerrière, magicien, druidesse ou moine, et triomphez des combats, pièges et énigmes à coups de dés polyédriques.
Dès 11 ans Sur inscription. .
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
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English :
L’événement Donjons et Dragons Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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