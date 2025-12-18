Donne-moi la main (Happy Manif) Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Dimanche 1 février 2026, 11h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 10€; sortir: 3,5€; Waterpass : 7€

**David Rolland & Élise Lerat**

Tous ensemble, casque sur les oreilles, vivons la joyeuse expérience de cette _Happy Manif_ !

Et toi, tu la rêves comment ta cour de récréation ? Cette pièce chorégraphique participative ouvre le débat sur la différence, les préjugés, les discriminations. Elle nous invite à réfléchir à ce qui fait naître le racisme. De joutes verbales en danses effrénées, _Donne-moi la main_ invite à questionner notre relation à l’autre sans en avoir l’air.

Une proposition de Lillico, dans le cadre du festival Waterproof, plongez dans la danse !

À partir de 8 ans

Durée 1h

https://indiv.themisweb.fr/0690/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0690&EventId=130 02 99 22 27 27 infos@festival-waterproof.fr https://festival-waterproof.fr/programmation/2026/donne-moi-la-main-happy-manif

Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac, 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



