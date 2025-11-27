DONNE MOI TA CHANCE – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

DONNE MOI TA CHANCE Début : 2025-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Prenez une star de l’humour, une comédienne « has been » et un jeune talent ambitieuxEnfermez cette joyeuse équipe dans une loge lors d’une soirée de solidarité. Il faudra très peu de temps pour que les égos s’enflamme, que les souvenirs refassent surface et que les comptes se règlent !Voilà une comédie savoureuse interprétée avec brio et qui pose la vraie question : succès et amitié sont-ils compatibles ?A savoir« Donne moi ta chance » cc’est une centaine de représentations en France dans des cafés-théâtres comme le Complexe Café-Théâtre, Jeannette Radis, le théâtre de poche Graslin, l’Espace Gerson, …

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64