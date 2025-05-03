DONNE MOI TA CHANCE – L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

DONNE MOI TA CHANCE – L'ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban samedi 13 décembre 2025.

DONNE MOI TA CHANCE Début : 2025-12-13 à 21:00. Tarif : – euros.

Une comédie savoureuse interprétée avec brio et qui pose la vraie question : succès et amitié sont-ils compatibles ?Prenez une star de l’humour, une comédienne has been et un jeune talent ambitieux et enfermez cette joyeuse équipe dans une loge lors d’une grande soirée de solidarité !

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82