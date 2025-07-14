Tavaux

Donne toi des ailes Meeting aérien

Aérodrome de Tavaux Tavaux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Meeting aérien

Démonstration du Rafale, A400M, DC3, Fouga Magister, équipe de France de parachutiste, Voltige aérienne, Bi-plan, modélisme et bien plus encore ! .

Aérodrome de Tavaux Tavaux 39500 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 81 18 17 infos@ac-fc.org

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English : Donne toi des ailes Meeting aérien

L’événement Donne toi des ailes Meeting aérien Tavaux a été mis à jour le 2026-05-03 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE