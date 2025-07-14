Donne toi des ailes Meeting aérien Tavaux
Donne toi des ailes Meeting aérien Tavaux dimanche 5 juillet 2026.
Tavaux
Donne toi des ailes Meeting aérien
Aérodrome de Tavaux Tavaux Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 11:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Meeting aérien
Démonstration du Rafale, A400M, DC3, Fouga Magister, équipe de France de parachutiste, Voltige aérienne, Bi-plan, modélisme et bien plus encore ! .
Aérodrome de Tavaux Tavaux 39500 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 81 18 17 infos@ac-fc.org
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English : Donne toi des ailes Meeting aérien
L’événement Donne toi des ailes Meeting aérien Tavaux a été mis à jour le 2026-05-03 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
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