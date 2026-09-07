Informations pratiques

Thionville

Donne vie à ton monstre

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 14:00:00

fin : 2026-10-28 16:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Ton monstre est né… mais comment fait-il pour rugir, grogner, Ton monstre est né… mais comment fait-il pour rugir, grogner, grincer ou hurler ? Dans cet atelier au Studio, imagine et dessine ton petit monstre, personnage maudit ou créature ensorcelée, puis donne-lui vie en créant et en enregistrant toi-même ses bruitages !

À partir de 8 ansEnfants

0 .

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Your monster has been born—but how does it roar, growl, Your monster has been born—but how does it roar, growl, screech, or howl? In this workshop at the Studio, imagine and draw your own little monster—a cursed character or an enchanted creature—then bring it to life by creating and recording its sound effects yourself!

Ages 8 and up

L’événement Donne vie à ton monstre Thionville a été mis à jour le 2026-09-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME