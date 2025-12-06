Donner corps à l’expérience : expliciter son geste Gymnase de la Cour des Lions Paris

Comment s’informer soi-même de ce que l’on fait lorsque l’on danse ou que l’on bouge plus largement ?

Comment s’approprier ses propres gestes ?

On peut faire des mouvements sans toujours avoir accès à la manière dont on les réalise : la connaissance est alors dans le geste lui-même, mais elle nous reste opaque. Nos mouvements portent en eux des savoirs implicites, des manières de faire et de sentir qui ne nous apparaissent pas toujours clairement.

Cet atelier invite à ralentir, à prêter attention à ce qui se joue dans l’expérience même du mouvement et à en expliciter les dimensions souvent silencieuses.

Il s’agira de mettre en mots ce que le corps sait déjà, non pour enfermer l’expérience dans des cadres préexistants, mais pour la rendre plus accessible à soi-même.

Nommer son geste, c’est lui donner corps autrement, lui permettre d’exister avec plus de clarté et de profondeur.

L’atelier s’appuie sur la démarche développée par Pierre Vermersch (www.expliciter.org)

: une approche qui favorise l’émergence du vécu et sa mise en mots à

partir de l’expérience concrète du mouvement. Nous explorerons des

outils simples pour accompagner ce processus, pour soi-même comme pour

les autres, dans un esprit d’écoute, de curiosité et de partage.

En prenant le temps de mettre en mots ses expériences de danse – ou de mouvement plus largement – cet atelier permet de reconnaître et de saisir la valeur de son propre savoir.

Nommer ce que l’on fait avec ses propres mots devient un geste d’émancipation, un outil pour s’approprier pleinement sa pratique. Cela permet d’agir avec clarté et intention, et de construire sa pratique avec autonomie, créativité et confiance.

Cet

atelier s’adresse à toutes les personnes qui bougent — qu’elles

viennent de la danse, des arts martiaux, du sport, des pratiques

somatiques ou thérapeutiques, ou qu’elles cherchent simplement une autre

manière d’habiter leur corps.

Les ateliers s’inscrivent dans la durée, mais peuvent être suivis individuellement.

Atelier pour bougeur·euses de tout horizon

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 18h00

Le samedi 18 avril 2026

de 15h00 à 18h00

Le samedi 07 mars 2026

de 15h00 à 18h00

Le samedi 07 février 2026

de 15h00 à 18h00

Le samedi 10 janvier 2026

de 15h00 à 18h00

Le samedi 06 décembre 2025

de 15h00 à 18h00

payant

16€

l’atelier à l’unité ou un atelier sur la carte de 10 ateliers à 110€ + adhésion à l’association à faire en ligne : http://lolm.eu/adherer/

Sans inscription : venez juste le jour-même à 1/4h à l’avance



Qui ? L’atelier est facilité par Catherine Kych.

Pour compléter votre weekend : http://lolm.eu/we-ci-paris/

Public adultes. A partir de 16 ans.

Gymnase de la Cour des Lions 9 Rue Alphonse Baudin 75011 salle de tennis de table au 3e étage, au fond à droiteParis

ci.breguet.lolm@gmail.com