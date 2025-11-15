DONNER DU SENS À LA SOUFFRANCE — BOUDDHA DÉCRYPTE Montpellier

DONNER DU SENS À LA SOUFFRANCE — BOUDDHA DÉCRYPTE

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Cet atelier propose des méditations faciles à suivre, accessibles à tout le monde, même si vous n’avez jamais médité. L’idée, c’est de changer notre façon de voir la douleur au lieu de la fuir, on apprend à s’en servir pour trouver un calme durable et des idées claires. Vous développerez une force intérieure solide et vous vous sentirez mieux avec vous-même. Venez comme vous êtes, sans jugement

Samedi matin 15/11/2025, 10h-11h15 11h45-13h Avec Alexandre Bouloc, Enseignant

Cet atelier propose des méditations faciles à suivre, accessibles à tout le monde, même si vous n’avez jamais médité. L’idée, c’est de changer notre façon de voir la douleur au lieu de la fuir, on apprend à s’en servir pour trouver un calme durable et des idées claires. Vous développerez une force intérieure solide et vous vous sentirez mieux avec vous-même. Venez comme vous êtes, sans jugement, dans notre communauté accueillante !

Ce que vous allez gagner en venant

• Arrêter de lutter Découvrez pourquoi on cherche toujours à faire disparaître ce qui fait mal et comment s’en servir pour mieux comprendre sa vie.

• Un calme qui tient bon Grâce à la sagesse issue du bouddhisme, apprenez à transformer votre réaction à ce qui vous blesse pour installer un calme profond, quoi qu’il arrive autour de vous.

• Voir plus clair Obtenez des explications simples pour comprendre ce qui cause vraiment votre mal-être et des outils pratiques pour y remédier dans la vie de tous les jours.

C’est l’occasion d’apprendre des choses importantes avec des explications faciles et de passer un bon moment. Ce cours convient à tout le monde.

Sur Inscription .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

This workshop offers easy-to-follow meditations that are accessible to everyone, even if you’ve never meditated before. The idea is to change the way we look at pain: instead of running away from it, we learn to use it to find lasting calm and clear thinking. You’ll develop solid inner strength and feel better about yourself. Come as you are, without judgment

German :

In diesem Workshop werden leicht nachvollziehbare Meditationen angeboten, die für jedermann geeignet sind, auch wenn Sie noch nie meditiert haben. Es geht darum, die Art und Weise zu ändern, wie wir Schmerzen sehen: Anstatt vor ihnen wegzulaufen, lernen wir, sie zu nutzen, um dauerhafte Ruhe und einen klaren Kopf zu bekommen. Sie werden eine starke innere Stärke entwickeln und sich besser mit sich

Italiano :

Questo workshop offre meditazioni facili da seguire e accessibili a tutti, anche a chi non ha mai meditato prima. L’idea è quella di cambiare il modo in cui guardiamo al dolore: invece di fuggire da esso, impariamo a usarlo per trovare una calma duratura e un pensiero chiaro. Svilupperete una solida forza interiore e vi sentirete meglio con voi stessi. Venite così come siete, senza giudizi

Espanol :

Este taller ofrece meditaciones fáciles de seguir y accesibles para todo el mundo, incluso si nunca has meditado antes. La idea es cambiar nuestra forma de ver el dolor: en lugar de huir de él, aprender a utilizarlo para encontrar una calma duradera y un pensamiento claro. Desarrollarás una sólida fuerza interior y te sentirás mejor contigo mismo. Ven tal como eres, sin juzgar

L’événement DONNER DU SENS À LA SOUFFRANCE — BOUDDHA DÉCRYPTE Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER