DONNER DU SENS AU DEUIL UN CHEMIN VERS LA PAIX INTÉRIEURE – Montpellier, 7 juin 2025

Hérault

DONNER DU SENS AU DEUIL UN CHEMIN VERS LA PAIX INTÉRIEURE 15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

Le samedi 7 juin de 10:00 à 13:00

Faire face à la perte d’un être cher est une épreuve universelle, et pourtant, chacun s’y retrouve souvent seul. Ce samedi matin, à travers des enseignements et méditations guidées issues du bouddhisme, nous explorerons une voie intérieure pour traverser le deuil autrement. Non pas en oubliant, mais en donnant du sens, en découvrant une paix qui ne dépend pas des circonstances.

Ces séances se suivent et forment un parcours progressif, ouvert à tous, pour apprendre à transformer la souffrance en compréhension, et le manque en présence intérieure.

Un moment fort, profond et bienveillant.

Tout le monde est bienvenu, débutants comme habitués.

Rejoignez-nous pour ce temps d’apaisement et de reconnexion. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

Saturday, June 7 from 10:00 to 13:00

Coping with the loss of a loved one is a universal ordeal, and yet everyone often finds themselves alone. This Saturday morning, through teachings and guided meditations derived from Buddhism, we will explore an inner way of getting through grief differently.

Am Samstag, den 7. Juni von 10:00 bis 13:00 Uhr

Den Verlust eines geliebten Menschen zu bewältigen ist eine universelle Prüfung, und doch ist jeder oft allein damit. An diesem Samstagmorgen werden wir anhand von Belehrungen und geführten Meditationen aus dem Buddhismus einen inneren Weg erkunden, um die Trauer auf andere Weise zu durchlaufen.

Sabato 7 giugno dalle 10:00 alle 13:00

Affrontare la perdita di una persona cara è una prova universale, eppure ognuno di noi si trova spesso ad affrontarla da solo. Questo sabato mattina, attraverso insegnamenti e meditazioni guidate di derivazione buddista, esploreremo un modo interiore di affrontare il lutto in modo diverso.

Sábado 7 de junio de 10:00 a 13:00

Afrontar la pérdida de un ser querido es una prueba universal y, sin embargo, todo el mundo se encuentra a menudo atravesándola solo. Este sábado por la mañana, a través de enseñanzas y meditaciones guiadas derivadas del budismo, exploraremos una forma interior de superar el duelo de manera diferente.

