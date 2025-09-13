Donner la parole au fleuve Saumur

Donner la parole au fleuve

Découvrez la bande-dessinée Loire d’Étienne Davodeau, auteur-dessinateur français, originaire du Maine-et-Loire, à travers les reproductions de ses illustrations emblématiques.

Cette exposition « Donner la parole au fleuve » se déclinera de deux manières dans la galerie Molière en intérieur et à Montreuil-Bellay en extérieur. Elle permettra de plonger au plus près du travail de cet auteur français afin de découvrir le processus de création de son ouvrage qui interroge notre rapport aux éléments, à la nature, le respect que l’on a pour elle ou pas et la manière dont on en dépend absolument.

L’artiste y rend un véritable hommage au fleuve, qu’il décrit dans sa complexité à travers de longues séquences d’images panoramiques colorées à l’aquarelle et poursuit sa réflexion sur l’environnement, interroge notre rapport aux éléments et à la nature.

Touchez du doigt sa démarche, ses réflexions et ses questionnements, à travers la présentation de ses recherches, photographies, dessins préparatoires, textes et planches originales.

Du 07/01 au 28/03/2026 le mardi, vendredi et samedi de 15h à 18h. Le mercredi de 10h à 18h.

English :

Discover the Loire comic strip by Étienne Davodeau, a French writer and illustrator originally from Maine-et-Loire, through reproductions of his iconic illustrations.

German :

Entdecken Sie den Comic Loire von Étienne Davodeau, einem französischen Autor und Zeichner aus dem Maine-et-Loire, anhand von Reproduktionen seiner emblematischen Illustrationen.

Italiano :

Scoprite il fumetto della Loira di Étienne Davodeau, autore e disegnatore francese originario del Maine-et-Loire, attraverso le riproduzioni delle sue iconiche illustrazioni.

Espanol :

Descubra el cómic del Loira de Étienne Davodeau, autor y dibujante francés originario de Maine-et-Loire, a través de reproducciones de sus icónicas ilustraciones.

