Informations pratiques

Vendres

DONNER VOIX AU PATRIMOINE ARTS, ENVIRONNEMENT, HISTOIRE

Vendres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-17

Ce colloque permettra de réfléchir aux rapports entre environnement et patrimoine naturel, entre écologie et culture, à la protection et gouvernance du patrimoine, aux modalités de sa mise en images et en récits. Autant de questions qui touchent aux enjeux de mémoire et à l’écriture de l’histoire.

Le patrimoine – qu’il soit naturel, culturel, immatériel ou paysager – n’est pas un héritage figé mais un processus vivant, traversé de conflits d’usage, de mémoires disputées et de dynamiques de reconnaissance à l’heure où les changements climatiques modifient bien des paramètres. Ce colloque se propose en interrogeant les sciences de l’environnement, le droit, les récits historiques et les pratiques artistiques qui co-construisent la valeur d’un espace, d’un lieu, d’une mémoire d’explorer la pluralité des voix qui donnent sens au patrimoine.

Dans le contexte régional une attention particulière sera portée à la question du statut patrimonial des zones humides, lagunes et écosystèmes côtiers qui font l’objet d’un intérêt renouvelé aussi bien de la part des communautés riveraines que des chercheurs et des institutions de protection.

Le colloque permettra de réfléchir aux rapports entre environnement et patrimoine naturel, entre écologie et culture, à la protection et gouvernance du patrimoine, aux modalités de sa mise en images et en récits. Autant de questions qui touchent aux enjeux de mémoire et à l’écriture de l’histoire.

Colloque organisé par l’Université de Toulon, la mairie de Vendres, le Parc culturel du Biterrois, Patrimoine et Nature avec la collaboration du Musée Narbo Via.

PROGRAMME DETAILLE

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2026

9h00 Accueil

9h30 Julien Couard, Université de Toulon « Approches juridiques et enjeux de responsabilité sur les sites lagunaires »

10h00 Sylvie Schmitt, Université de Toulon « De l’entité naturelle au sujet de droit »

10h30 Pause

10h40 Jean-Claude Crespo, Monique Lesecq, Bernard Sola, Patrimoine et Nature « La lagune de Vendres : enjeux d’une gestion concertée et nouveaux défis »

11h10 Corinne Sanchez, CNRS/Université de Montpellier, Odile Tankéré, Musée Narbo via « Entre patrimoine antique et mémoire contemporaine : tisser le fil de la mémoire à Narbo Via »

11h40 Discussions

12h30 Pause déjeuner

14h30 Hélène Debax, Université de Toulouse « Les Trencavel et leur cartulaire (XIe-XIIe siècles) »

15h00 Guy Diaz , Parc culturel du Biterrois/Patrimoine et Nature « Mascaro et les enjeux climatiques en Biterrois au XIVe siècle »

15h30 André Robinet, Terre de liens, Julien Casset, AMO Terre de liens « Les défis de l’adaptation du patrimoine aux nécessités d’aujourd’hui : le cas du domaine de Castelnau à Vendres »

16h00 Pause

16h10 Richard Vassakos, Université de Montpellier « De Vénus à Hermès, ou la chimère du cosmodrome de l’étang de Vendres »

16h40 Antoine Paoletti, Ministère de la Culture « Le patrimoine et la protection de l’État »

17h10 Stéphanie Quibel, Parc culturel du Biterrois « Le site Amendata et la valorisation des patrimoines : état des lieux »

17h30 Discussions

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2026

9h30 Valérie Michel-Fauré, Université de Toulon « Chuchotements de la nature en ville, généalogie d’un projet de Sentier Métropolitain reliant création artistique et sensibilisation à l’environnement »

10h00 France Vignaut-Delescaut, Université de Toulon « Au cœur du patrimoine : l’œuvre d’art comme espace de réflexion »

10h30 Pause

10h40 Nicole Riche, Parc culturel du Biterrois « Charles Labor (1813-1900), peintre et ardent défenseur du patrimoine biterrois »

11h10 Discussions

12h00 Pause déjeuner

14h30 Visite de l’exposition Mémoires de lagunes au musée Narbo Via avec Odile Tankéré

Colloque organisé par l’Université de Toulon, la mairie de Vendres, le Parc culturel du Biterrois, Patrimoine et Nature avec la collaboration du Musée Narbo Via. .

Vendres 34350 Hérault Occitanie

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English : DONNER VOIX AU PATRIMOINE ARTS, ENVIRONNEMENT, HISTOIRE

This conference will provide an opportunity to reflect on the relationships between the environment and natural heritage, between ecology and culture, on the protection and governance of heritage, and on the ways in which it is depicted in images and narratives. These are all questions that touch on issues of memory and the writing of history.

L’événement DONNER VOIX AU PATRIMOINE ARTS, ENVIRONNEMENT, HISTOIRE Vendres a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT LA DOMITIENNE